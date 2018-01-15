Во Флориде сгорело судно-казино

Судно-казино сгорело в воскресенье в порту Richey canal в штате Флорида, США. На борту находились 50 человек.
Шериф округа Паско сообщил, что всем пассажирам судна «Sun Cruz» удалось добраться до берега. По предварительной информации, в результате ЧП пострадали 15 человек. Они получили легкие травмы и были доставлены в больницу, передает ТАСС.
Кроме того, местные СМИ сообщили, что в результате инцидента пропал без вести один человек, но власти эту информацию пока официально не подтвердили.
Причины возгорания устанавливаются.
NPRPD officers are assisting Port Richey Police with a large vessel fire. Scene is still developing. pic.twitter.com/DSRDubTYHD— New Port Richey PD (@NPRPD) 14 января 2018 г.
Кроме того, местные СМИ сообщили, что в результате инцидента пропал без вести один человек, но власти эту информацию пока официально не подтвердили.
Причины возгорания устанавливаются.
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