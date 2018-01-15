Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… 16+
15 января, 10:00
Большая пресс-конференция Сергея Лаврова
    •  
    Во Флориде сгорело судно-казино. США, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВо Флориде сгорело судно-казино

    Во Флориде сгорело судно-казино

    комментировать
    Во Флориде сгорело <nobr>судно-казино</nobr>

    Во Флориде сгорело судно-казино

    Во Флориде сгорело <nobr>судно-казино</nobr>

      Судно-казино сгорело в воскресенье в порту Richey canal в штате Флорида, США. На борту находились 50 человек.

      Шериф округа Паско сообщил, что всем пассажирам судна «Sun Cruz» удалось добраться до берега. По предварительной информации, в результате ЧП пострадали 15 человек. Они получили легкие травмы и были доставлены в больницу, передает ТАСС.


      Кроме того, местные СМИ сообщили, что в результате инцидента пропал без вести один человек, но власти эту информацию пока официально не подтвердили.

      Причины возгорания устанавливаются.


      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru