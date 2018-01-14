Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… 16+
15 января, 10:00
Большая пресс-конференция Сергея Лаврова
    •  

    Тонущего человека вытащили из пруда на юге Москвы

    комментировать

    Тонущего человека вытащили из пруда на юге Москвы

    Тонущего человека вытащили из пруда на юге Москвы

    Спасатели вытащили тонущего человека из Борисовского пруда на юге столицы.

    Об инциденте Агентству городских новостей «Москва» сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) городского управления МЧС РФ.

    Из сообщения МЧС: «Силами пожарно-спасательных подразделений в 16:05 был спасен тонущий человек на акватории Борисовских прудов. Человек извлечен из воды без видимых повреждений с применением специального спасательного транспорта».

    Как уточнили в ведомстве, спасенный от скорой медицинской помощи отказался.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru