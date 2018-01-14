Тонущего человека вытащили из пруда на юге Москвы

Спасатели вытащили тонущего человека из Борисовского пруда на юге столицы.
Об инциденте Агентству городских новостей «Москва» сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) городского управления МЧС РФ.
Из сообщения МЧС: «Силами пожарно-спасательных подразделений в 16:05 был спасен тонущий человек на акватории Борисовских прудов. Человек извлечен из воды без видимых повреждений с применением специального спасательного транспорта».
Как уточнили в ведомстве, спасенный от скорой медицинской помощи отказался.
Из сообщения МЧС: «Силами пожарно-спасательных подразделений в 16:05 был спасен тонущий человек на акватории Борисовских прудов. Человек извлечен из воды без видимых повреждений с применением специального спасательного транспорта».
Как уточнили в ведомстве, спасенный от скорой медицинской помощи отказался.
Комментарии