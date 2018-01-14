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    В Петербурге женщина с ребенком выпрыгнули из окна восьмого этажа при пожаре

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    В Петербурге женщина с ребенком выпрыгнули из окна восьмого этажа при пожаре

    В Петербурге женщина с ребенком выпрыгнули из окна восьмого этажа при пожаре

    Спасаясь от огня, женщина с маленьким ребенком выпрыгнули из окна на восьмом этаже. Инцидент произошел на Софийской улице в Северной столице.

    В Санкт-Петербурге загорелась трехкомнатная квартира в доме №34 на Софийской улице. Спасателям сигнал о пожаре в девятиэтажке поступил в 15:27. Они оказались на месте уже в 15:35, горели 10 кв. метров. Но до прибытия спасателей женщина с малолетним ребенком выпрыгнули из окна на восьмом этаже.

    В МЧС сообщили, что и женщина, и ребенок остались живы. Пострадавших осматривают медики, передает ТАСС.

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