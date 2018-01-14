Премьер Венгрии раскритиковал ЕС за политику в отношении России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с критикой Евросоюза из-за политики по отношению к России.
По мнению Орбана, политика ЕС в отношении России слишком односторонняя. Он считает, что Европейскому союзу нужно демонстрировать не только силу, но и готовность к сотрудничеству. Об этом он заявил в интервью газете Welt am Sonntag.
Виктор Орбан: «Европейская политика по отношению к России является плохой, потому что она слишком односторонняя. Венгрия имеет условное влияние, слово остается за крупными странами ЕС, которые непременно хотят санкций против РФ».
Как он пояснил, Венгрия не оспаривала введение санкций и не использовала свое право вето, чтобы сохранить сплоченность Евросоюза.
Орбан отметил, что сейчас принято критиковать российские власти, «чтобы считаться хорошим европейцем». Между тем сам он высоко оценивает деятельность президента России Владимира Путина, которому удалось сплотить страну и усилить ее. Но ЕС, как подчеркнул Орбан, не понимает Россию.
Виктор Орбан: «Европейская политика по отношению к России является плохой, потому что она слишком односторонняя. Венгрия имеет условное влияние, слово остается за крупными странами ЕС, которые непременно хотят санкций против РФ».
Как он пояснил, Венгрия не оспаривала введение санкций и не использовала свое право вето, чтобы сохранить сплоченность Евросоюза.
Орбан отметил, что сейчас принято критиковать российские власти, «чтобы считаться хорошим европейцем». Между тем сам он высоко оценивает деятельность президента России Владимира Путина, которому удалось сплотить страну и усилить ее. Но ЕС, как подчеркнул Орбан, не понимает Россию.
Комментарии