Определился победитель Матча звезд КХЛ

Победителем Матча звезд КХЛ, который проходил в Астане в рамках Недели звезд хоккея, стала команда дивизиона Тарасова.

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Хоккеисты дивизиона Тарасова обыграли команду дивизиона Чернышёва со счетом 5:4. У победителей отличились Дмитрий Кагарлицкий (1-я минута), Николай Коваленко (8-я и 13-я) и Кирилл Капризов (14-я, 18-я). В сборной дивизиона Чернышёва шайбы забросили Кевин Даллмэн (1-я), Егор Мартынов (12-я), Линус Умарк (17-я) и Евгений Медведев (19-я).



В матче за третье место, который проводился впервые, команда дивизиона Харламова обыграла сборную дивизиона Боброва со счетом 8:4.



Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал журналистам, что Матч звезд КХЛ в Астане посетили 10 298 зрителей. Большее число людей приходило только на игры в Минске в 2010 году (15 000), в Сочи в 2015-м (12 000) и в Риге в 2012-м (10 950).



Матчи звезд КХЛ проводятся с сезона-2008/09. В прошлом сезоне матч впервые был сыгран в рамках мини-турнира в формате противостояния дивизионов.