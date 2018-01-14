Геймер прострелил голову матери из-за сломанных наушников

Калифорнийская полиция арестовала мужчину, застрелившего мать
из-за сломанных наушников.
По данным телеканала Fox News, 68-летняя мать Мэтью Николсона услышала крики из комнаты своего 28-летнего сына и решила проверить, все ли в порядке.
В это время геймер играл в компьютерную игру. Между матерью и сыном завязалась перепалка, в порыве гнева мужчина сломал свои наушники. Однако посчитал, что виновата в этом его мать, и выстрелил ей в голову из пистолета. В результате женщина скончалась в больнице.
В это время геймер играл в компьютерную игру. Между матерью и сыном завязалась перепалка, в порыве гнева мужчина сломал свои наушники. Однако посчитал, что виновата в этом его мать, и выстрелил ей в голову из пистолета. В результате женщина скончалась в больнице.
Комментарии