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    Геймер прострелил голову матери из-за сломанных наушников

    6 комментариев
    Геймер прострелил голову матери <nobr>из-за</nobr> сломанных наушников

    Геймер прострелил голову матери из-за сломанных наушников

    Геймер прострелил голову матери <nobr>из-за</nobr> сломанных наушников

    Калифорнийская полиция арестовала мужчину, застрелившего мать из-за сломанных наушников.

    По данным телеканала Fox News, 68-летняя мать Мэтью Николсона услышала крики из комнаты своего 28-летнего сына и решила проверить, все ли в порядке.

    В это время геймер играл в компьютерную игру. Между матерью и сыном завязалась перепалка, в порыве гнева мужчина сломал свои наушники. Однако посчитал, что виновата в этом его мать, и выстрелил ей в голову из пистолета. В результате женщина скончалась в больнице.

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