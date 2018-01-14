Названа главная причина расстройства психики украинцев

Украинский Минздрав опубликовал данные о причинах, вызывающих психические расстройства у граждан страны.
По данным ведомства, в 2016 году за медицинской помощью обратились почти 695 тыс. человек, у которых диагностировали расстройства психики из-за употребления алкоголя и наркотиков. Речь идет о таких заболеваниях, как синдром зависимости, амнестический синдром, психотическое расстройство и другие, сообщает Hromadske.ua.
В октябре 2017 года министерство социальной политики Украины опубликовало данные о количестве граждан, страдающих психическими расстройствами. Их оказалось 1,2 миллиона человек (более 3% населения). По этому показателю Украина занимает лидирующее место в Европе.
В 2016 году миссия Международного валютного фонда (МВФ) отметила крайне высокий уровень употребления алкоголя на Украине. Представители организации пришли к выводу, что пьянство является риском для восстановления экономики страны.
В октябре 2017 года министерство социальной политики Украины опубликовало данные о количестве граждан, страдающих психическими расстройствами. Их оказалось 1,2 миллиона человек (более 3% населения). По этому показателю Украина занимает лидирующее место в Европе.
В 2016 году миссия Международного валютного фонда (МВФ) отметила крайне высокий уровень употребления алкоголя на Украине. Представители организации пришли к выводу, что пьянство является риском для восстановления экономики страны.
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