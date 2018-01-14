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    В Великобритании зверски убили воевавшего на стороне ВСУ литовца

    22 комментария
    • Фото: Guernsey Police / facebook.com
    В Великобритании зверски убили воевавшего на стороне ВСУ литовца

    В Великобритании зверски убили воевавшего на стороне ВСУ литовца

    В Великобритании зверски убили воевавшего на стороне ВСУ литовца
  • Фото: Guernsey Police / facebook.com

    • Воевавший в составе «Украинской добровольческой армии» (запрещена в РФ) волонтер убит в Великобритании. Об этом сообщили сослуживцы погибшего.

    Речь идет о 33-летнем литовском волонтере Микусе Альпсе. Мужчина два года состоял в восьмом батальоне УДА (создана на базе запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор»).

    Убийство произошло на острове Гернси в проливе Ла-Манш. Перед расправой Альпса пытали, а после его машину сожгли.

    Как сообщает РИА Новости, Альпс планировал доставить на Украину бронежилеты и термобелье.


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