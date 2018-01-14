В Великобритании зверски убили воевавшего на стороне ВСУ литовца

Воевавший в составе «Украинской добровольческой армии» (запрещена в РФ) волонтер убит в Великобритании. Об этом сообщили сослуживцы погибшего.
Речь идет о 33-летнем литовском волонтере Микусе Альпсе. Мужчина два года состоял в восьмом батальоне УДА (создана на базе запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор»).
Убийство произошло на острове Гернси в проливе Ла-Манш. Перед расправой Альпса пытали, а после его машину сожгли.
Как сообщает РИА Новости, Альпс планировал доставить на Украину бронежилеты и термобелье.
Убийство произошло на острове Гернси в проливе Ла-Манш. Перед расправой Альпса пытали, а после его машину сожгли.
Как сообщает РИА Новости, Альпс планировал доставить на Украину бронежилеты и термобелье.
Skeletal remains ’found in car in Guernsey’. https://t.co/z2lNDWWMHq pic.twitter.com/GpcMrz3lV2— JEP Newsdesk (@JEPnews) 12 января 2018 г.
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