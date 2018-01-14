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    Восемь человек погибли при пожаре на карточном турнире в Португалии. пожары, Португалия, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВосемь человек погибли при пожаре на карточном турнире в Португалии

    Восемь человек погибли при пожаре на карточном турнире в Португалии

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    • Кадр из видео: @porfiriojoao1 / twitter.com
    Восемь человек погибли при пожаре на карточном турнире в Португалии

    Восемь человек погибли при пожаре на карточном турнире в Португалии

    Восемь человек погибли при пожаре на карточном турнире в Португалии
    • Кадр из видео: @porfiriojoao1 / twitter.com

      • В португальском городе Тондела, округ Визеу, в развлекательном центре вспыхнул пожар. Жертвами возгорания стали по меньшей мере восемь человек.

      В тот момент, когда в центре вспыхнул пожар, там проходил турнир по карточной игре. В карточных соревнованиях участвовали более 60 человек. Когда в здании вспыхнул огонь, началась паника.

      Как минимум восемь человек погибли, еще несколько десятков получили ожоги различной степени тяжести. Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, передает «Интерфакс».

      Точная причина пожара пока не установлена. Но местные СМИ высказывают версию, что возгорание началось после взрыва отопительного котла.

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