Восемь человек погибли при пожаре на карточном турнире в Португалии

В португальском городе Тондела, округ Визеу, в развлекательном центре вспыхнул пожар. Жертвами возгорания стали по меньшей мере восемь человек.
В тот момент, когда в центре вспыхнул пожар, там проходил турнир по карточной игре. В карточных соревнованиях участвовали более 60 человек. Когда в здании вспыхнул огонь, началась паника.
Как минимум восемь человек погибли, еще несколько десятков получили ожоги различной степени тяжести. Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, передает «Интерфакс».
Точная причина пожара пока не установлена. Но местные СМИ высказывают версию, что возгорание началось после взрыва отопительного котла.
Как минимум восемь человек погибли, еще несколько десятков получили ожоги различной степени тяжести. Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, передает «Интерфакс».
Точная причина пожара пока не установлена. Но местные СМИ высказывают версию, что возгорание началось после взрыва отопительного котла.
Комментарии