Гадания, вареники с сюрпризом и пляски у костра: как россияне встретили старый Новый год

Этой ночью наступил Новый год по старому стилю. Этот праздник было принято отмечать в Советском союзе. Традиция появилась после революции, когда страна перешла с юлианского календаря на григорианский. СССР больше нет, а вот старый Новый Год остался.

Как сообщает корреспондент НТВ Алексей Прокин, в пестром сарафане Екатерина Медведева — мать патриархального семейства, преподаватель музыки. Фольклор — ее отдушина. Начинает гадать помаленьку, вспоминая самые стародавние обрядовые таинства. Уже одно то, что искрятся глаза детей, чудеса предвкушающих, светятся любопытством и надеждой, громадная заслуга Екатерины. Так повелось в этой семье встречать старый Новый год гаданием по святочным старорусским обычаям.



Что не успел сделать — две недели на вторую попытку, говорят в народе про старый Новый год. Главное украшение новогоднего стола — вареники. Пока кутейники кутят, бабы готовят, но не простое угощение, а с сюрпризом. Приправы не жалеют: изюм, фасоль, соль, перец — все идет в ход, чтобы будущее свое на зубок попробовать. Фасоль попалась — жди семейного пополнения. На каждую горошину да песчинку — свое гадание.



Пока старики заняты обрядами, а так здесь повелось еще с 1838 года, архонская молодежь без отдыху свою удаль показывает. Девки смотрят в изумлении на парней. А те, горячие, ходят прямо, глядят смело — простое ли дело прыгать через высоченный костер?



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