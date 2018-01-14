Два жителя Якутии умерли, оказавшись на 50-градусном морозе из-за сломавшейся машины

Два жителя Намского района Якутии скончались предположительно от переохлаждения, оказавшись на морозе после поломки автомобиля.

5363 зима

морозы

смерть

Якутия

По информации СУ СК по Республике Саха, пятеро мужчин поехали на коневодческую базу для встречи с коневодом. Добравшись до места, они увидели записку о том, что коневод направился на соседнюю базу, которая находится в 20 километрах.



Мужчины решили следовать за ним, но в пути их автомобиль сломался, а сотовая связь отсутствовала. По данным следствия, мужчины отправились на базу пешком, но двое из них были одеты не по сезону и стали замерзать. Первый добравшийся до базы мужчина сообщил о произошедшем в полицию. К моменту прибытия сотрудников следственно-оперативной группы двое мужчин, 23 и 29 лет, скончались.



По предварительным данным, в ночь происшествия температура была около минус 50 градусов. По факту инцидента проводится проверка.