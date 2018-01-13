Чехию ждет второй тур президентских выборов

Действующий президент Чехии Милош Земан лидирует на выборах главы государства после подсчета около 94% голосов. Об этом сообщают чешские СМИ.
Земан лидирует с результатом 39,10% голосов. Его основной конкурент Иржи Драгош, выступающий за активную роль Чехии в ЕС и сохранение антироссийских санкций, набирает 26,30% голосов, передает РИА Новости со ссылкой на республиканское ТВ.
Несмотря на серьезный отрыв Земана от конкурента, ему не удалось набрать абсолютное большинство голосов. Это значит, что через две недели, 26–27 января, в Чехии пройдет второй тур выборов президента.
Всеобщие президентские выборы проходят в Чехии во второй раз. До 2013 года главу государства избирал парламент.
Несмотря на серьезный отрыв Земана от конкурента, ему не удалось набрать абсолютное большинство голосов. Это значит, что через две недели, 26–27 января, в Чехии пройдет второй тур выборов президента.
Всеобщие президентские выборы проходят в Чехии во второй раз. До 2013 года главу государства избирал парламент.
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