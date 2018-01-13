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    Чехию ждет второй тур президентских выборов

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    Чехию ждет второй тур президентских выборов

    Чехию ждет второй тур президентских выборов

    Действующий президент Чехии Милош Земан лидирует на выборах главы государства после подсчета около 94% голосов. Об этом сообщают чешские СМИ.

    Земан лидирует с результатом 39,10% голосов. Его основной конкурент Иржи Драгош, выступающий за активную роль Чехии в ЕС и сохранение антироссийских санкций, набирает 26,30% голосов, передает РИА Новости со ссылкой на республиканское ТВ.

    Несмотря на серьезный отрыв Земана от конкурента, ему не удалось набрать абсолютное большинство голосов. Это значит, что через две недели, 26–27 января, в Чехии пройдет второй тур выборов президента.

    Всеобщие президентские выборы проходят в Чехии во второй раз. До 2013 года главу государства избирал парламент.

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