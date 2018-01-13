Кондуктор в Тюмени высадила школьницу из автобуса на 20-градусный мороз

Прокуратура в Тюмени проведет проверку по сообщениям в СМИ о том, что кондуктор высадила из автобуса на мороз 15-летнюю девочку, у которой не хватило денег на проезд.

По данным местных СМИ, инцидент произошел днем в пятницу, 12 января. Школьницу высадили из автобуса на мороз, так как ей не хватило нескольких рублей на проезд.



Девочка ехала с пересадкой, и по словам ее родственников, ей, скорее всего, неправильно дали сдачу в другом автобусе. Школьница попросила денег у прохожих, чтобы доехать домой. В Тюмени в эти дни стоят 20-градусные морозы.



Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, по факту публикаций местных СМИ об инциденте будет проведена проверка.