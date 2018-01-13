Верхом на ледянке: креативные дворники стали звездами Интернета

Новыми героями YouTube стали двое челябинских дворников, которые показали, как можно эффективно, креативно и весело работать в команде.
В Сеть попало видео, на котором один дворник везет другого по дорожке на ледянке, а тот при этом энергично рассыпает реагенты.
Как выяснилось, этот инновационный способ посыпать дороги реагентами в тренде и у столичных дворников. Причем они автоматизировали процесс, задействовав трактор.
Как выяснилось, этот инновационный способ посыпать дороги реагентами в тренде и у столичных дворников. Причем они автоматизировали процесс, задействовав трактор.
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