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    Верхом на ледянке: креативные дворники стали звездами Интернета. YouTube, ЖКХ, Интернет, курьезы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВерхом на ледянке: креативные дворники стали звездами Интернета

    Верхом на ледянке: креативные дворники стали звездами Интернета

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    Верхом на ледянке: креативные дворники стали звездами Интернета

    Верхом на ледянке: креативные дворники стали звездами Интернета

    Верхом на ледянке: креативные дворники стали звездами Интернета

      Новыми героями YouTube стали двое челябинских дворников, которые показали, как можно эффективно, креативно и весело работать в команде.

      В Сеть попало видео, на котором один дворник везет другого по дорожке на ледянке, а тот при этом энергично рассыпает реагенты.

      Как выяснилось, этот инновационный способ посыпать дороги реагентами в тренде и у столичных дворников. Причем они автоматизировали процесс, задействовав трактор.

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