Верхом на ледянке: креативные дворники стали звездами Интернета

Новыми героями YouTube стали двое челябинских дворников, которые показали, как можно эффективно, креативно и весело работать в команде.

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В Сеть попало видео, на котором один дворник везет другого по дорожке на ледянке, а тот при этом энергично рассыпает реагенты.



Как выяснилось, этот инновационный способ посыпать дороги реагентами в тренде и у столичных дворников. Причем они автоматизировали процесс, задействовав трактор.