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    Смертельные разборки со стрельбой в Калужской области попали на видео. Калужская область, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСмертельные разборки со стрельбой в Калужской области попали на видео

    Смертельные разборки со стрельбой в Калужской области попали на видео

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    Смертельные разборки со стрельбой в Калужской области попали на видео

    Смертельные разборки со стрельбой в Калужской области попали на видео

    Смертельные разборки со стрельбой в Калужской области попали на видео

      Конфликт со стрельбой в городе Сосенский Калужской области попал на видео.

      По информации СУ СК по Калужской области, инцидент произошел еще 9 января. У местного жителя возник конфликт с его знакомым — 30-летним уроженцем Сосенского, живущим в Москве.

      Сначала мужчины повздорили в интернет-переписке, местный житель требовал от знакомого вернуть долг за запчасти, которые тот взял в его магазине без денег. Однако мирно решить конфликт не удалось и знакомые решили встретиться.

      На встрече мужчина и его брат начали избивать должника, а житель Москвы в ответ выстрелил в своего обидчика и сбежал. Однако вскоре его задержали сотрудники уголовного розыска. Потерпевший тем временем скончался в больнице.

      Правоохранители отмечают, что в ходе общения со следователями мужчина частично признал свою вину и заявил, что его жизни грозила опасность, поэтому свои действия он расценивает как необходимую самооборону. Возбуждено уголовное дело.

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