Смертельные разборки со стрельбой в Калужской области попали на видео

Конфликт со стрельбой в городе Сосенский Калужской области попал на видео.
По информации СУ СК по Калужской области, инцидент произошел еще 9 января. У местного жителя возник конфликт с его знакомым — 30-летним уроженцем Сосенского, живущим в Москве.
Сначала мужчины повздорили в интернет-переписке, местный житель требовал от знакомого вернуть долг за запчасти, которые тот взял в его магазине без денег. Однако мирно решить конфликт не удалось и знакомые решили встретиться.
На встрече мужчина и его брат начали избивать должника, а житель Москвы в ответ выстрелил в своего обидчика и сбежал. Однако вскоре его задержали сотрудники уголовного розыска. Потерпевший тем временем скончался в больнице.
Правоохранители отмечают, что в ходе общения со следователями мужчина частично признал свою вину и заявил, что его жизни грозила опасность, поэтому свои действия он расценивает как необходимую самооборону. Возбуждено уголовное дело.
Сначала мужчины повздорили в интернет-переписке, местный житель требовал от знакомого вернуть долг за запчасти, которые тот взял в его магазине без денег. Однако мирно решить конфликт не удалось и знакомые решили встретиться.
На встрече мужчина и его брат начали избивать должника, а житель Москвы в ответ выстрелил в своего обидчика и сбежал. Однако вскоре его задержали сотрудники уголовного розыска. Потерпевший тем временем скончался в больнице.
Правоохранители отмечают, что в ходе общения со следователями мужчина частично признал свою вину и заявил, что его жизни грозила опасность, поэтому свои действия он расценивает как необходимую самооборону. Возбуждено уголовное дело.
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