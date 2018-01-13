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    Власти Украины не пустили в страну 1500 иностранцев из-за посещения Крыма

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    Власти Украины не пустили в страну 1500 иностранцев из-за посещения Крыма

    Власти Украины не пустили в страну 1500 иностранцев <nobr>из-за</nobr> посещения Крыма

    Государственная пограничная служба Украины в 2017 году запретила почти 1,5 тыс. иностранцев въезд в страну из-за посещения Крыма.

    В пресс-службе Госпогранслужбы, подводя итоги 2017 года, уточнили, что среди 1,5 тыс. иностранцев, не попавших на территорию Незалежной, — «более сотни артистов и деятелей культуры».

    С начала 2018 года, добавили в ведомстве, аналогичные меры приняты в отношении более 30 человек, сообщает ТАСС.

    Власти Крыма и Севастополя в 2014 году провели референдум, в котором приняли участие более 80% жителей, имевших право голоса. Подавляющее большинство проголосовало за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подписал договор о принятии региона в состав РФ. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев по-прежнему отказывается признавать Крым частью России.

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