Власти Украины не пустили в страну 1500 иностранцев из-за посещения Крыма

Государственная пограничная служба Украины в 2017 году запретила почти 1,5 тыс. иностранцев въезд в страну
из-за посещения Крыма.
В пресс-службе Госпогранслужбы, подводя итоги 2017 года, уточнили, что среди 1,5 тыс. иностранцев, не попавших на территорию Незалежной, — «более сотни артистов и деятелей культуры».
С начала 2018 года, добавили в ведомстве, аналогичные меры приняты в отношении более 30 человек, сообщает ТАСС.
Власти Крыма и Севастополя в 2014 году провели референдум, в котором приняли участие более 80% жителей, имевших право голоса. Подавляющее большинство проголосовало за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подписал договор о принятии региона в состав РФ. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев по-прежнему отказывается признавать Крым частью России.
С начала 2018 года, добавили в ведомстве, аналогичные меры приняты в отношении более 30 человек, сообщает ТАСС.
Власти Крыма и Севастополя в 2014 году провели референдум, в котором приняли участие более 80% жителей, имевших право голоса. Подавляющее большинство проголосовало за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подписал договор о принятии региона в состав РФ. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев по-прежнему отказывается признавать Крым частью России.
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