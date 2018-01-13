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    В Москве ограничат движение на участках семи улиц и Дмитровском шоссе

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    • Фото: mos.ru
    В Москве ограничат движение на участках семи улиц и Дмитровском шоссе

    В Москве ограничат движение на участках семи улиц и Дмитровском шоссе

    В Москве ограничат движение на участках семи улиц и Дмитровском шоссе
  • Фото: mos.ru

    • Московские власти с 15 января временно ограничат движение транспорта на одной полосе семи столичных улиц и участке Дмитровского шоссе. Это решение связано со строительными работами.

    С 15 января по 30 мая движение ограничат на Дмитровском шоссе от дома №70 до пересечения с Бескудниковским бульваром. Перекрывать будут по одной полосе в каждом направлении круглосуточно.

    В столичной мэрии сообщают, что это связано со строительством участка Люблинско-Дмитровской линии метро. Пассажирское движение от «Петровско-Разумовской» до «Селигерской» планируют запустить в течение двух-трех месяцев.

    Ограничения также будут введены на участках Большой Татарской улицы, Руновского переулка, Старого Толмачевского переулка, Климентовского переулка, Новокузнецкой улицы, Малого Татарского переулка и Вишняковского переулка. Это связано с реконструкцией инженерных сетей на Озерковской набережной и Большой Татарской улице.

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