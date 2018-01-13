Женщинам в Саудовской Аравии разрешили ходить на футбол в одиночку

Исторические перемены произошли в консервативной Саудовской Аравии. Женщинам разрешили ходить на футбол — причем самостоятельно.

Первое исключение сделали в прошлом сентябре. Тогда в день национального праздника женщинам позволили прийти на игру вместе с членами семей. И вот теперь первая болельщица пришла в гордом одиночестве, если не считать ребенка.



Открылся в королевстве на днях и первый автосалон для женщин. Указ, который разрешает им водить машину, монарх подписал осенью.