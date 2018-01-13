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    Женщинам в Саудовской Аравии разрешили ходить на футбол в одиночку. женщины, законодательство, Саудовская Аравия, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖенщинам в Саудовской Аравии разрешили ходить на футбол в одиночку

    Женщинам в Саудовской Аравии разрешили ходить на футбол в одиночку

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    Женщинам в Саудовской Аравии разрешили ходить на футбол в одиночку

    Женщинам в Саудовской Аравии разрешили ходить на футбол в одиночку

    Женщинам в Саудовской Аравии разрешили ходить на футбол в одиночку

      Исторические перемены произошли в консервативной Саудовской Аравии. Женщинам разрешили ходить на футбол — причем самостоятельно.

      Первое исключение сделали в прошлом сентябре. Тогда в день национального праздника женщинам позволили прийти на игру вместе с членами семей. И вот теперь первая болельщица пришла в гордом одиночестве, если не считать ребенка.

      Открылся в королевстве на днях и первый автосалон для женщин. Указ, который разрешает им водить машину, монарх подписал осенью.

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