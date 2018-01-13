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    Макрон предложил сделать багет наследием ЮНЕСКО

    7 комментариев
    • Фото: Reuters © 2018, Benoit Tessier
    Макрон предложил сделать багет наследием ЮНЕСКО

    Макрон предложил сделать багет наследием ЮНЕСКО

    Макрон предложил сделать багет наследием ЮНЕСКО
  • Фото: Reuters © 2018, Benoit Tessier

    • Французский багет должен войти в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Об этом в эфире телеканала RTL заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Эммануэль Макрон: «Багет — это повседневная жизнь французов, а хлеб — особая история, это ежедневное утро, полдень и вечер французов».

    По словам французского президента, багет вызывает зависть всего мира, «поэтому его стоит включить в список наследия».

    В декабре 2017 года украинская Ассоциация поставщиков торговых сетей призвала признать наследием ЮНЕСКО сало. Глава ассоциации Алексей Дорошенко отметил, что этот продукт имеет не меньшее культурное значение, чем неаполитанская пицца, узбекский плов и бельгийское пиво, которые внесены в список ЮНЕСКО.

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