Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала зимы

Ночь с 12 на 13 января 2018 года стала самой холодной в столице с начала зимнего периода.

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Как сообщает центр погоды «Фобос», «в предрассветные часы столбики термометров в мегаполисе опустились до своего минимального значения в минус 9 градусов, и эти показания стали самыми низкими в столице с начала зимнего периода».



Из сообщения «Фобоса»: «По области воздух остыл от минус 8 до минус 13 градусов, а самая низкая температура — минус 13,3 градуса — зафиксирована в Клину».



Ранее стало известно, что ночь на 12 января стала самой холодной в Москве с начала года. Самым холодным днем нынешней зимы было 26 декабря, когда температура воздуха понижалась до минус 7,4 градуса.