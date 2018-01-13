Три молодых человека погибли в ДТП, скрываясь от полицейских в Петербурге

Пытавшийся скрыться от инспекторов ГИБДД автомобиль протаранил столб на севере Петербурга, три человека погибли, еще двое оказались в больнице.

По информации регионального управления ГИБДД, авария произошла в ночь на субботу около 3:47 на Гражданском проспекте в Калининском районе города.



Из сообщения ГИБДД: «Автомобиль под управлением водителя 1996 года рождения не выполнил требования сотрудников ГИБДД об остановке и после преследования въехал в столб для растяжки проводов».



В результате ДТП погибли три человека: водитель и два пассажира — 1996 и 1995 годов рождения. В тяжелом состоянии госпитализированы еще двое пассажиров 1996 года рождения.