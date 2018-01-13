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    Число отравившихся в кафе Бурятии возросло до 57

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    Число отравившихся в кафе Бурятии возросло до 57

    Число отравившихся в кафе Бурятии возросло до 57

    Число отравившихся в кафе в Улан-Удэ выросло за сутки с 24 до 57 человек. Об этом сообщили в Минздраве республики.

    Минздрав Бурятии: «По состоянию на 10:00 по местному времени (05:00 мск) за медпомощью с симптомами отравления после посещения этого кафе обратились 57 человек. 45 из них госпитализированы в республиканскую клиническую инфекционную больницу, в том числе восемь детей».

    По данным медиков, состояние всех пациентов оценивается как «средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному».

    Все пострадавшие обратились к врачам после того, как поели в кафе «ШулэнДо», которое находится в Улан-Удэ на Коммунистической улице. У заболевших диагностирован сальмонеллез, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ведомство. МВД Бурятии начало проверку по факту отравления 57 человек, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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