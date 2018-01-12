Вокзал для двоих <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Вокзал для двоих 16+
15 января, 10:00
Большая пресс-конференция Сергея Лаврова
    •  
    Эксперты назвали самые продаваемые автомобили 2017 года в России. автомобили, социология и статистика, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭксперты назвали самые продаваемые автомобили 2017 года в России

    Эксперты назвали самые продаваемые автомобили 2017 года в России

    комментировать

    Эксперты назвали самые продаваемые автомобили 2017 года в России

    Эксперты назвали самые продаваемые автомобили 2017 года в России

      Эксперты Ассоциации европейского бизнеса назвали самые продаваемые машины 2017 года в России. По подсчетам специалистов, лидером стал автомобиль Kia Rio. Следом идут Lada Granta и Lada Vesta.

      Эксперты также отметили, что по итогам прошлого года российский авторынок показал рост. Показатели увеличились почти на 12 процентов впервые с 2012 года.

      А вот прогноз по продаже автомобилей на 2018 год Ассоциация европейского бизнеса дать не смогла. В организация объяснили это тем, что российское правительство пока не определилось с тем, на сколько собирается поднять утилизационный сбор. Потому невозможно предугадать, как это повлияет на автобизнес.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru