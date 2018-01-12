Эксперты назвали самые продаваемые автомобили 2017 года в России

Эксперты Ассоциации европейского бизнеса назвали самые продаваемые машины 2017 года в России. По подсчетам специалистов, лидером стал автомобиль Kia Rio. Следом идут Lada Granta и Lada Vesta.

Эксперты также отметили, что по итогам прошлого года российский авторынок показал рост. Показатели увеличились почти на 12 процентов впервые с 2012 года.



А вот прогноз по продаже автомобилей на 2018 год Ассоциация европейского бизнеса дать не смогла. В организация объяснили это тем, что российское правительство пока не определилось с тем, на сколько собирается поднять утилизационный сбор. Потому невозможно предугадать, как это повлияет на автобизнес.