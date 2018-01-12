В порту Барселоны паром врезался в круизное судно

В порту Барселоны итальянский паром врезался в норвежское круизное судно, сообщают испанские СМИ.
Отмечается, что столкновение произошло в пятницу днем, в результате инцидента никто не пострадал.
О причиненном материальном ущербе не сообщается. Детали и обстоятельства столкновения устанавливаются.
Un ferry choca contra un crucero en el Puerto de Barcelona https://t.co/NL6Fa5wlt7 pic.twitter.com/BPyhJTscsn— La Vanguardia (@LaVanguardia) 12 января 2018 г.
О причиненном материальном ущербе не сообщается. Детали и обстоятельства столкновения устанавливаются.
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