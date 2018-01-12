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15 января, 10:00
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    В порту Барселоны паром врезался в круизное судно

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    • Фото: twitter.com
    В порту Барселоны паром врезался в круизное судно

    В порту Барселоны паром врезался в круизное судно

    В порту Барселоны паром врезался в круизное судно
  • Фото: twitter.com

    • В порту Барселоны итальянский паром врезался в норвежское круизное судно, сообщают испанские СМИ.

    Отмечается, что столкновение произошло в пятницу днем, в результате инцидента никто не пострадал.


    О причиненном материальном ущербе не сообщается. Детали и обстоятельства столкновения устанавливаются.

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