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    Российские военные привезли гуманитарную помощь в город под Дамаском. армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты, гуманитарная помощь, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийские военные привезли гуманитарную помощь в город под Дамаском

    Российские военные привезли гуманитарную помощь в город под Дамаском

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    Российские военные привезли гуманитарную помощь в город под Дамаском

    Российские военные привезли гуманитарную помощь в город под Дамаском

    Российские военные привезли гуманитарную помощь в город под Дамаском

      Российские военные доставили гуманитарную помощь в серьезно пострадавший от рук боевиков сирийский город Маалюля — это в горах неподалеку от Дамаска.

      Город Маалюля называют колыбелью христианства в арабском мире. В гуманитарных наборах — не только продукты, но и школьные принадлежности.

      Отец Ильяс, настоятель церкви святой Фёклы: «Мы очень благодарны, что вы нам помогаете, особенно детям, ведь дети — наша опора в жизни. Сейчас в Маалюле живут 200 детей, и, возможно, скоро их будет еще больше — семьи постепенно возвращаются».

      Раздавали помощь на площади у церкви святой равноапостольной Фёклы. Она пострадала от террористов больше остальных — храм был осквернен, оттуда похитили старинные иконы. А в декабре 2013 года боевики запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры» захватили в заложницы группу монахинь, которых удалось освободить через несколько месяцев после переговоров.

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