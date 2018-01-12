Собакам нужен дом: петербургские волонтеры рассказали истории о спасении четвероногих

В наступающий Год желтой собаки корреспондент НТВ навестила подопечных собачьих приютов.

Для тех, кто сомневался или не решался стать счастливым хозяином питомца, этот Год желтой собаки может быть определяющим.Ведь когда еще, если не в 2018-м? Понятно, что в силу разных обстоятельств не каждый может себе это позволить. Но сделать чуть счастливее жизнь рыжих, солнечных псов, а вместе с ними и всех остальных, может позволить себе большинство. Все-таки это их год.



В приюте «Ильинка» много разных солнечных собак. Лисичка, названная так по особому разрезу глаз со стрелками, бежала по Дороге жизни, где чудом не попала под машину и где ее подобрали волонтеры. Ее подруге Лизе травм избежать не удалось. Пострадала в ДТП. Ее вылечили и даже взяли домой. Но потом она снова оказалась на улице и вернулась в приют.



Пэпу в ветеринарном госпитале называют дочерью полка. Сначала попала в клинику по программе стерилизации, а потом с травмами от пневматического оружия. С перебитым позвоночником, частично парализованная она осталась в стационаре и живет здесь уже почти год.



Юрий Микитюк, главный врач ветеринарного госпиталя: «Были опасения, что она окажется по жизни с неврологическим дефицитом и невозможностью ходить на задних лапах. Были такие опасения. Но глаза боятся, а руки делают».



Пэпа лежала три недели, а встала на лапы благодаря придуманному в госпитале устройству, получившему народное название «подвес». В нем она висела больше двух месяцев. Училась заново чувствовать себя в пространстве, заново ходить и доверять человеку.



Волонтер Анна Сухорукова в приюте «Галкино подворье» знает многих питомцев. Но Патрика выбрала сразу. И не потому, что в Год рыжей собаки решила спасти рыжего пса, чуть не погибшего в Китае. Его вытащили из фуры, которая везла собак на фестиваль, где они являются основным блюдом.



Патрика привезли в «Галкино подворье». Говорят, по манерам и привычкам этот пес, скорее всего, был домашним. Он потерялся либо его украли.



Подробнее — в сюжете корреспондента НТВ Катерины Правдиной.