Российские биатлонисты завоевали бронзу на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Российские спортсмены завоевали бронзовые медали в эстафете на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.
Выиграла гонку команда Норвегии с результатом 1 час 13 минут 11,1 секунды. Второе место заняла сборная Франции (+24,9).
Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин, замкнувшие тройку лучших команд, уступили победителям 53,4 секунды.
Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин, замкнувшие тройку лучших команд, уступили победителям 53,4 секунды.
Комментарии