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    Российские биатлонисты завоевали бронзу на этапе Кубка мира в Рупольдинге

    2 комментария
    • Фото: РИА Новости, Алексей Филиппов
    Российские биатлонисты завоевали бронзу на этапе Кубка мира в Рупольдинге

    Российские биатлонисты завоевали бронзу на этапе Кубка мира в Рупольдинге

    Российские биатлонисты завоевали бронзу на этапе Кубка мира в Рупольдинге
  • Фото: РИА Новости, Алексей Филиппов

    • Российские спортсмены завоевали бронзовые медали в эстафете на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.

    Выиграла гонку команда Норвегии с результатом 1 час 13 минут 11,1 секунды. Второе место заняла сборная Франции (+24,9).

    Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин, замкнувшие тройку лучших команд, уступили победителям 53,4 секунды.

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