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    Десятки домов и больниц остались без тепла в Петербурге

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    • Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.com
    Десятки домов и больниц остались без тепла в Петербурге

    Десятки домов и больниц остались без тепла в Петербурге

    Десятки домов и больниц остались без тепла в Петербурге
  • Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.com

    • Серьезная коммунальная авария произошла в Невском районе.

    Всего в зоне прорыва оказались более 80 зданий. Это четыре больницы, 11 детских садов и 66 жилых домов на востоке города. 700-миллиметровая труба лопнула на улице Латышских Стрелков. Улицу мгновенно накрыло облаком пара. Водителям и пешеходам пришлось передвигаться в условиях нулевой видимости.

    Сейчас на месте работают специалисты ГУП «ТЭК». На ремонт им отводятся почти сутки. Как пояснили в компании, в это время подача отопления в здания будет ограничена. Совместно с жилищными организациями решается вопрос об обеспечении теплом социальных организаций. На ликвидацию прорыва отводится 20 часов.

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