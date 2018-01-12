Десятки домов и больниц остались без тепла в Петербурге

Серьезная коммунальная авария произошла в Невском районе.

Всего в зоне прорыва оказались более 80 зданий. Это четыре больницы, 11 детских садов и 66 жилых домов на востоке города. 700-миллиметровая труба лопнула на улице Латышских Стрелков. Улицу мгновенно накрыло облаком пара. Водителям и пешеходам пришлось передвигаться в условиях нулевой видимости.



Сейчас на месте работают специалисты ГУП «ТЭК». На ремонт им отводятся почти сутки. Как пояснили в компании, в это время подача отопления в здания будет ограничена. Совместно с жилищными организациями решается вопрос об обеспечении теплом социальных организаций. На ликвидацию прорыва отводится 20 часов.