Актер Александр Носик обменялся опытом с ведущим дело Улюкаева прокурором

Сегодня утром актер Александр Носик был вынужден отложить важные встречи и репетиции и отправиться в прокуратуру. Разговор с сотрудниками надзорного ведомства продолжался довольно долго.
Подержав в напряжении гражданина Носика несколько минут, гособвинители все же раскрыли актеру причину вызова: его пригласили поделиться профессиональным опытом. Мало кто знает, но прокуроры, особенно те, которые поддерживают обвинение в суде присяжных, посещают курсы актерского мастерства, чтобы уметь расположить к себе коллегию.
Узнав об этом, Носик выдохнул, а потом сразу приступил к пояснениям. Начал рассказывать, как можно сделать сцену допроса еще более зрелищной.
Рассказал Носик о том, что такое мхатовская пауза, и о том, что такое система Станиславского, говорил о работе над образом. Но, как показалось прокурорам, актер немного увлекся. И вот Борис Непорожный (он, кстати, в свои 32 года ведет дело Улюкаева) внес небольшое уточнение в сцену допроса.
Подробности — в видеоматериале.
Узнав об этом, Носик выдохнул, а потом сразу приступил к пояснениям. Начал рассказывать, как можно сделать сцену допроса еще более зрелищной.
Рассказал Носик о том, что такое мхатовская пауза, и о том, что такое система Станиславского, говорил о работе над образом. Но, как показалось прокурорам, актер немного увлекся. И вот Борис Непорожный (он, кстати, в свои 32 года ведет дело Улюкаева) внес небольшое уточнение в сцену допроса.
Подробности — в видеоматериале.
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