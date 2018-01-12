Подросток из Дагестана стал первым чемпионом России по киберфутболу

Увлечение компьютерными играми принесло 16-летнему школьнику из Дагестана почетный титул чемпионом России по киберфутболу и полмиллиона рублей.

У виртуального спортсмена уже появились спонсоры, которые готовы обеспечить его самым современным оборудованием. Игрока заметили даже в футбольном клубе «Анжи» и подписали с ним профессиональный контракт.



Кажется, это мечта всех мальчишек: играть в любимые игры, получать удовольствие, еще и зарабатывать на этом большие деньги. Быстрота реакции — залог успеха геймера. Всего за одну секунду профессионалы умудряются нажать на кнопки джойстика десятки раз. 16-летний Хан Балабеков — первый чемпион России по интерактивному футболу и обладатель самого крупного спонсорского чека — полмиллиона рублей.



В российском обществе принято ругать компьютерные игры, называя их пустой тратой времени. Увлечение сына виртуальным футболом родители поначалу воспринимали негативно. А когда это отразилось на учебе, и вовсе спрятали от подростка игровую приставку.



Соревнования по киберфутболу для широкой публики выглядят непривычно: игры пока не собирают стадионы зрителей, в руках спортсменов джойстики, а на экране бегают мультяшные футболисты. Со стороны кажется: жми кнопки и получай удовольствие, но на деле перед каждым матчем спортсмены обдумывают тактику, изучают соперника и манеру игры.



Чтобы стать профессионалом и гордо называться киберспортсменом, необходимо усиленно тренироваться, минимум по 5–6 часов в день. Работой это назвать сложно — скорее тот самый случай, когда приятное совмещаешь с полезным. И это еще не все — нужно понимать непростой язык геймеров.



Подробности — в видеоматериале.