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    Подросток из Дагестана стал первым чемпионом России по киберфутболу. Дагестан, дети и подростки, компьютерные игры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПодросток из Дагестана стал первым чемпионом России по киберфутболу

    Подросток из Дагестана стал первым чемпионом России по киберфутболу

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    Подросток из Дагестана стал первым чемпионом России по киберфутболу

    Подросток из Дагестана стал первым чемпионом России по киберфутболу

    Подросток из Дагестана стал первым чемпионом России по киберфутболу

      Увлечение компьютерными играми принесло 16-летнему школьнику из Дагестана почетный титул чемпионом России по киберфутболу и полмиллиона рублей.

      У виртуального спортсмена уже появились спонсоры, которые готовы обеспечить его самым современным оборудованием. Игрока заметили даже в футбольном клубе «Анжи» и подписали с ним профессиональный контракт.

      Кажется, это мечта всех мальчишек: играть в любимые игры, получать удовольствие, еще и зарабатывать на этом большие деньги. Быстрота реакции — залог успеха геймера. Всего за одну секунду профессионалы умудряются нажать на кнопки джойстика десятки раз. 16-летний Хан Балабеков — первый чемпион России по интерактивному футболу и обладатель самого крупного спонсорского чека — полмиллиона рублей.

      В российском обществе принято ругать компьютерные игры, называя их пустой тратой времени. Увлечение сына виртуальным футболом родители поначалу воспринимали негативно. А когда это отразилось на учебе, и вовсе спрятали от подростка игровую приставку.

      Соревнования по киберфутболу для широкой публики выглядят непривычно: игры пока не собирают стадионы зрителей, в руках спортсменов джойстики, а на экране бегают мультяшные футболисты. Со стороны кажется: жми кнопки и получай удовольствие, но на деле перед каждым матчем спортсмены обдумывают тактику, изучают соперника и манеру игры.

      Чтобы стать профессионалом и гордо называться киберспортсменом, необходимо усиленно тренироваться, минимум по 5–6 часов в день. Работой это назвать сложно — скорее тот самый случай, когда приятное совмещаешь с полезным. И это еще не все — нужно понимать непростой язык геймеров.

      Подробности — в видеоматериале.

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