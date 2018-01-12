Матери, пытавшейся продать девственность 13-летней дочки, грозит 10 лет тюрьмы

Сегодня суд должен принять решение относительно ареста жительницы Челябинска и ее подруги. Женщины пытались продать невинность 13-летней девочки, дочери одной из них. Клиента искали среди знакомых. Долго ждать не пришлось, откликнулся иностранец. Однако его не устроила цена, в итоге сделка сорвалась.

В Москву Ирина Гладких приехала вместе со своей подругой, которая помогала ей найти клиента. В роли потенциальных покупателей выступили следователи. Они назначили встречу в кафе, где и задержали женщин. Отметим, что невинность своей 13-летней дочери женщина оценила в 1,5 миллиона рублей.



Из сообщения Следственного комитета: «По версии следствия, две уроженки Челябинска, имея умысел для извлечения для себя материальной выгоды, договорились о продаже заведомо малолетней девочки 2004 года рождения третьему лицу за 1,5 миллиона рублей. Для реализации задуманного 10 января они прибыли в один из столичных ресторанов, где осуществили куплю-продажу малолетней с целью сексуальной эксплуатации лицу, действовавшему в рамках оперативно-разыскных мероприятий, после получения денег женщины были задержаны».



Известно, что Ирина Гладких воспитывала дочь одна, официально она нигде не работала. По некоторой информации, она зарабатывала на жизнь, занимаясь проституцией. Семья испытывала материальные трудности, и подруга подсказала женщине, что за продажу девственности 13-летней дочери можно выручить неплохие деньги.



Покупателей женщина искала среди своих клиентов. По некоторым данным, она также хотела продать дочь клиенту за границей, но эта сделка сорвалась. Возбуждено уголовное дело. Женщинам грозит до 10 лет тюремного заключения.