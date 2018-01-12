В США испугались успехов Китая в космосе

Китай пытается бросить вызов Соединенным Штатам в борьбе за господство в космосе и угрожает создать конкуренцию в ряде других высокотехнологичных сфер, в том числе в создании искусственного интеллекта. Об этом зашла речь на заседании комитета палаты представителей США по вооруженным силам.
Эксперты и конгрессмены в ходе заседания отметили, что производство спутников в Китае «растет с угрожающей скоростью». Только за последние два года китайские заводы выпустили 40 спутников, при этом американские образцы не могут конкурировать с дешевой китайской продукцией на мировом рынке, пишет Space News.
Китай демонстрирует успехи в области создания спутников, опираясь на собственные технологии. Запрет на поставки в страну американской высокотехнологичной продукции космического назначения не мешает этому процессу. По мнению экспертов, успехи Китая угрожают национальной безопасности США.
В то же время конгрессмен Элис Стефаник отметила, что сейчас нельзя говорить о том, что технологическое доминирование Китая является предрешенным. Отмечается, что США следует пристально следить за развитием ситуации и больше инвестировать в оборонную сферу.
Россия в качестве конкурента США в космосе на заседании не упоминалась.
Китай демонстрирует успехи в области создания спутников, опираясь на собственные технологии. Запрет на поставки в страну американской высокотехнологичной продукции космического назначения не мешает этому процессу. По мнению экспертов, успехи Китая угрожают национальной безопасности США.
В то же время конгрессмен Элис Стефаник отметила, что сейчас нельзя говорить о том, что технологическое доминирование Китая является предрешенным. Отмечается, что США следует пристально следить за развитием ситуации и больше инвестировать в оборонную сферу.
Россия в качестве конкурента США в космосе на заседании не упоминалась.
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