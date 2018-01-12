Ученые получили редкие кадры из жизни семьи амурских тигров

Ученые из национального парка «Земля леопарда» получили уникальную возможность наблюдать за жизнью амурских тигров.

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тигры

По счастливой случайности, животные поселились рядом с фотоловушками. Теперь камеры фиксируют быт тигриной семьи.



На редких кадрах можно увидеть двухмесячных детенышей. В столь юном возрасте они почти не покидают логова. Видеонаблюдение позволяет познакомиться с периодом жизни хищников, который ранее оставался малоизученным.