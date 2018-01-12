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    Ученые получили редкие кадры из жизни семьи амурских тигров. животные, Приморье, тигры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУченые получили редкие кадры из жизни семьи амурских тигров

    Ученые получили редкие кадры из жизни семьи амурских тигров

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    Ученые получили редкие кадры из жизни семьи амурских тигров

    Ученые получили редкие кадры из жизни семьи амурских тигров

    Ученые получили редкие кадры из жизни семьи амурских тигров

      Ученые из национального парка «Земля леопарда» получили уникальную возможность наблюдать за жизнью амурских тигров.

      По счастливой случайности, животные поселились рядом с фотоловушками. Теперь камеры фиксируют быт тигриной семьи.

      На редких кадрах можно увидеть двухмесячных детенышей. В столь юном возрасте они почти не покидают логова. Видеонаблюдение позволяет познакомиться с периодом жизни хищников, который ранее оставался малоизученным.

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