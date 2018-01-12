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    Многодетная мать умерла на Урале от рака, который врачи приняли за остеохондроз

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    Многодетная мать умерла на Урале от рака, который врачи приняли за остеохондроз

    Многодетная мать умерла на Урале от рака, который врачи приняли за остеохондроз

    Следователи начали проверку по факту смерти 27-летней жительницы Свердловской области, скончавшейся от тяжелого заболевания.

    Как сообщает региональное СУ СК, речь идет о жительнице Краснотурьинска. По данным местных СМИ, у женщины был рак, который врачи приняли за остеохондроз. Женщина 11 января скончалась в местной больнице. У нее остались трое детей.

    Из сообщения СУ СК по Свердловской области: «В рамках проверочных мероприятий, в частности, будет выясняться, в полном ли объеме женщине оказывалась необходимая медицинская помощь, в том числе и по своевременному диагностированию возникшего у нее тяжелого заболевания».

    По информации управления, для определения точной причины смерти женщины будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

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