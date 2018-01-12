Многодетная мать умерла на Урале от рака, который врачи приняли за остеохондроз

Следователи начали проверку по факту смерти
27-летней жительницы Свердловской области, скончавшейся от тяжелого заболевания.
Как сообщает региональное СУ СК, речь идет о жительнице Краснотурьинска. По данным местных СМИ, у женщины был рак, который врачи приняли за остеохондроз. Женщина 11 января скончалась в местной больнице. У нее остались трое детей.
Из сообщения СУ СК по Свердловской области: «В рамках проверочных мероприятий, в частности, будет выясняться, в полном ли объеме женщине оказывалась необходимая медицинская помощь, в том числе и по своевременному диагностированию возникшего у нее тяжелого заболевания».
По информации управления, для определения точной причины смерти женщины будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
Из сообщения СУ СК по Свердловской области: «В рамках проверочных мероприятий, в частности, будет выясняться, в полном ли объеме женщине оказывалась необходимая медицинская помощь, в том числе и по своевременному диагностированию возникшего у нее тяжелого заболевания».
По информации управления, для определения точной причины смерти женщины будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
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