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    Молодая роженица выпала из окна роддома в Омске

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    Молодая роженица выпала из окна роддома в Омске

    Молодая роженица выпала из окна роддома в Омске

    Следователи в Омске начали проверку после падения из окна второго этажа городского родильного дома 20-летней роженицы.

    По информации СУ СК по региону, инцидент произошел накануне днем в омском родильном доме №2.

    В управлении отметили, что новорожденный здоров, жизни ребенка и матери, получившей незначительную травму, ничего не угрожает. На месте происшествия работают следователи. Выясняются все обстоятельства и причины случившегося.

    По информации местных СМИ, женщина выпала из окна еще будучи беременной, а серьезных травм ей и ребенку удалось избежать благодаря сугробу снега под окном. По факту ЧП следователи начали проверку.

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