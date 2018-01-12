Молодая роженица выпала из окна роддома в Омске

Следователи в Омске начали проверку после падения из окна второго этажа городского родильного дома
20-летней роженицы.
По информации СУ СК по региону, инцидент произошел накануне днем в омском родильном доме №2.
В управлении отметили, что новорожденный здоров, жизни ребенка и матери, получившей незначительную травму, ничего не угрожает. На месте происшествия работают следователи. Выясняются все обстоятельства и причины случившегося.
По информации местных СМИ, женщина выпала из окна еще будучи беременной, а серьезных травм ей и ребенку удалось избежать благодаря сугробу снега под окном. По факту ЧП следователи начали проверку.
В управлении отметили, что новорожденный здоров, жизни ребенка и матери, получившей незначительную травму, ничего не угрожает. На месте происшествия работают следователи. Выясняются все обстоятельства и причины случившегося.
По информации местных СМИ, женщина выпала из окна еще будучи беременной, а серьезных травм ей и ребенку удалось избежать благодаря сугробу снега под окном. По факту ЧП следователи начали проверку.
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