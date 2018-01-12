Американские кинокритики выбрали лучший фильм 2017 года

Кинолента «Форма воды» режиссера Гильермо дель Торо удостоена премии Critics’ Choice в номинации «Лучший фильм» по итогам 2017 года. 23-я по счету ежегодная церемония награждения состоялась в ночь на пятницу.

Фильм, рассказывающий фантастическую историю любви немой женщины и человека-амфибии, получила четыре статуэтки.



Конкуренцию «Форме воды» в основной номинации составляли ленты «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Дюнкерк», «Зови меня своим именем», «Леди Бёрд», «Прочь», «Темные времена», «Проект „Флорида“», «Любовь — болезнь» и «Секретное досье» режиссера Стивена Спилберга.



Премия в категории «Лучший актер» была присуждена британцу Гари Олдману, воплотившему образ бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в ленте «Темные времена». Награды за лучшую женскую роль удостоилась американка Фрэнсис Макдорманд. В картине «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» она исполнила роль матери, которая пытается справиться с горем после убийства дочери.



Лучшим драматическим сериалом был назван «Рассказ служанки». В номинации «Лучший комедийный сериал» победу одержала «Удивительная миссис Мейзел». Лучшим мини-сериалом назван проект «Маленькая большая ложь», получивший в общей сложности четыре статуэтки.



Премию крупнейшей ассоциации кинокритиков США и Канады называют репетицией «Оскара»: зачастую мнение кинокритиков совпадает с решением Американской академии киноискусства.