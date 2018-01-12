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    Американские кинокритики выбрали лучший фильм 2017 года

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    • Кадр из фильма «Форма воды», реж. Гильермо дель Торо, Канада, США, 2017 г.
    Американские кинокритики выбрали лучший фильм 2017 года

    Американские кинокритики выбрали лучший фильм 2017 года

    Американские кинокритики выбрали лучший фильм 2017 года
  • Кадр из фильма «Форма воды», реж. Гильермо дель Торо, Канада, США, 2017 г.

    • Кинолента «Форма воды» режиссера Гильермо дель Торо удостоена премии Critics’ Choice в номинации «Лучший фильм» по итогам 2017 года. 23-я по счету ежегодная церемония награждения состоялась в ночь на пятницу.

    Фильм, рассказывающий фантастическую историю любви немой женщины и человека-амфибии, получила четыре статуэтки.

    Конкуренцию «Форме воды» в основной номинации составляли ленты «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Дюнкерк», «Зови меня своим именем», «Леди Бёрд», «Прочь», «Темные времена», «Проект „Флорида“», «Любовь — болезнь» и «Секретное досье» режиссера Стивена Спилберга.

    Премия в категории «Лучший актер» была присуждена британцу Гари Олдману, воплотившему образ бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в ленте «Темные времена». Награды за лучшую женскую роль удостоилась американка Фрэнсис Макдорманд. В картине «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» она исполнила роль матери, которая пытается справиться с горем после убийства дочери.

    Лучшим драматическим сериалом был назван «Рассказ служанки». В номинации «Лучший комедийный сериал» победу одержала «Удивительная миссис Мейзел». Лучшим мини-сериалом назван проект «Маленькая большая ложь», получивший в общей сложности четыре статуэтки.

    Премию крупнейшей ассоциации кинокритиков США и Канады называют репетицией «Оскара»: зачастую мнение кинокритиков совпадает с решением Американской академии киноискусства.

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