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12 января, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
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    В Испании самолет совершил вынужденную посадку из-за пьяных пассажиров

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    В Испании самолет совершил вынужденную посадку из-за пьяных пассажиров

    В Испании самолет совершил вынужденную посадку <nobr>из-за</nobr> пьяных пассажиров

    Самолет авиакомпании Ryanair совершил вынужденную посадку под аплодисменты пассажиров, приветствовавших решение экипажа избавиться от пьяных драчунов.

    Как пишет El Pais, пассажирский лайнер, направлявшийся рейсом FR7063 из Дублина в испанский город Аликанте, совершил вынужденную посадку в аэропорту города Сантандер. Причиной стало агрессивное поведение двоих пьяных пассажиров на борту самолета.

    Остальные пассажиры приветствовали аплодисментами не только успешную посадку, но и поднявшихся на борт лайнера сотрудников Гражданской гвардии, которые избавили их от беспокойных попутчиков, пишет РИА Новости. Нарушители задержаны.

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