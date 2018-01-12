В Испании самолет совершил вынужденную посадку из-за пьяных пассажиров

Самолет авиакомпании Ryanair совершил вынужденную посадку под аплодисменты пассажиров, приветствовавших решение экипажа избавиться от пьяных драчунов.
Как пишет El Pais, пассажирский лайнер, направлявшийся рейсом FR7063 из Дублина в испанский город Аликанте, совершил вынужденную посадку в аэропорту города Сантандер. Причиной стало агрессивное поведение двоих пьяных пассажиров на борту самолета.
Остальные пассажиры приветствовали аплодисментами не только успешную посадку, но и поднявшихся на борт лайнера сотрудников Гражданской гвардии, которые избавили их от беспокойных попутчиков, пишет РИА Новости. Нарушители задержаны.
Остальные пассажиры приветствовали аплодисментами не только успешную посадку, но и поднявшихся на борт лайнера сотрудников Гражданской гвардии, которые избавили их от беспокойных попутчиков, пишет РИА Новости. Нарушители задержаны.
ATERRIZAJE DE EMERGENCIA| Incidente en un avión de Ryanair que hacía el trayecto Alicante-Dublín. Una pasajera que había bebido provocó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Santander. La guardia civil tuvo que subir a bordo para calmarla. Ella abandonó el avión entre aplausos de los aliviados pasajeros. #Aterrizaje #Emergencia #Ebria #Ryanair #GuardiaCivil #Avión #Atresmedia #Antena3Noticias #a3n #A3Noticias #TvNews #noticias #TV #actualidad #información
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