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12 января, 12:00
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    Агент Скалли покидает сериал «Секретные материалы»

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    Агент Скалли покидает сериал «Секретные материалы»

    Агент Скалли покидает сериал «Секретные материалы»

    Агент Скалли покидает сериал «Секретные материалы»
  • Фото: Associated Press © 2018, Vianney Le Caer

    • Актриса Джиллиан Андерсон раскрыла журналистам причины, по которым она решила расстаться с работой в телесериале X-files («Секретные материалы»).

    Как сообщает портал Variety, Джиллиан Андерсон подтвердила журналистам информацию о том, что она покидает проект X-files.

    По словам актрисы, есть множество ролей, которым она хотела бы посвятить себя, и ей не нравится месяцами быть привязанной к одному проекту. При этом Андерсон подчеркнула, что очень уважает своих коллег, Дэвида Духовны и других создателей телесериала, но она уверена в том, что проект должен быть завершен.

    Джиллиан Андерсен, актриса: «Некоторые актеры слишком надолго „застревают“ в своих персонажах. И не могут взять и уйти, чтобы сыграть новые необычные для себя роли».

    Напомним, после завершения сериала X-files в 2002 году Джиллиан Андерсон также утверждала, что с ролью агента Скалли покончено навсегда, но вернулась к работе во франшизе в 2015 году.

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