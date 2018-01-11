Агент Скалли покидает сериал «Секретные материалы»

Актриса Джиллиан Андерсон раскрыла журналистам причины, по которым она решила расстаться с работой в телесериале
X-files («Секретные материалы»).
Как сообщает портал Variety, Джиллиан Андерсон подтвердила журналистам информацию о том, что она покидает проект X-files.
По словам актрисы, есть множество ролей, которым она хотела бы посвятить себя, и ей не нравится месяцами быть привязанной к одному проекту. При этом Андерсон подчеркнула, что очень уважает своих коллег, Дэвида Духовны и других создателей телесериала, но она уверена в том, что проект должен быть завершен.
Джиллиан Андерсен, актриса: «Некоторые актеры слишком надолго „застревают“ в своих персонажах. И не могут взять и уйти, чтобы сыграть новые необычные для себя роли».
Напомним, после завершения сериала X-files в 2002 году Джиллиан Андерсон также утверждала, что с ролью агента Скалли покончено навсегда, но вернулась к работе во франшизе в 2015 году.
По словам актрисы, есть множество ролей, которым она хотела бы посвятить себя, и ей не нравится месяцами быть привязанной к одному проекту. При этом Андерсон подчеркнула, что очень уважает своих коллег, Дэвида Духовны и других создателей телесериала, но она уверена в том, что проект должен быть завершен.
Джиллиан Андерсен, актриса: «Некоторые актеры слишком надолго „застревают“ в своих персонажах. И не могут взять и уйти, чтобы сыграть новые необычные для себя роли».
Напомним, после завершения сериала X-files в 2002 году Джиллиан Андерсон также утверждала, что с ролью агента Скалли покончено навсегда, но вернулась к работе во франшизе в 2015 году.
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