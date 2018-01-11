Два человека погибли в сгоревшем автомобиле на МКАД

Два человека погибли при столкновении трех автомобилей на МКАД, в результате которого одна из машин загорелась.
Три автомобиля столкнулись в четверг вечером на пересечении МКАД и Ярославского шоссе в Москве. В результате ДТП один из автомобилей вспыхнул, двое людей, которые ехали в нем, погибли. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Пресс-служба столичного управления ГИБДД: «На 94-м км МКАД произошло столкновение трех автомобилей с последующим возгоранием одного из них. В результате аварии погибли два человека, они находились в загоревшемся автомобиле».
На месте происшествия работают врачи, они оказывают помощь пострадавшим. Инспекторы выясняют все обстоятельства и причины катастрофы. Две правые полосы МКАД в настоящее время перекрыты.
Пресс-служба столичного управления ГИБДД: «На 94-м км МКАД произошло столкновение трех автомобилей с последующим возгоранием одного из них. В результате аварии погибли два человека, они находились в загоревшемся автомобиле».
На месте происшествия работают врачи, они оказывают помощь пострадавшим. Инспекторы выясняют все обстоятельства и причины катастрофы. Две правые полосы МКАД в настоящее время перекрыты.
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