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    Два человека погибли в сгоревшем автомобиле на МКАД. ДТП, Москва, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДва человека погибли в сгоревшем автомобиле на МКАД

    Два человека погибли в сгоревшем автомобиле на МКАД

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    Два человека погибли в сгоревшем автомобиле на МКАД

    Два человека погибли в сгоревшем автомобиле на МКАД

    Два человека погибли в сгоревшем автомобиле на МКАД

      Два человека погибли при столкновении трех автомобилей на МКАД, в результате которого одна из машин загорелась.

      Три автомобиля столкнулись в четверг вечером на пересечении МКАД и Ярославского шоссе в Москве. В результате ДТП один из автомобилей вспыхнул, двое людей, которые ехали в нем, погибли. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

      Пресс-служба столичного управления ГИБДД: «На 94-м км МКАД произошло столкновение трех автомобилей с последующим возгоранием одного из них. В результате аварии погибли два человека, они находились в загоревшемся автомобиле».

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      На месте происшествия работают врачи, они оказывают помощь пострадавшим. Инспекторы выясняют все обстоятельства и причины катастрофы. Две правые полосы МКАД в настоящее время перекрыты.

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