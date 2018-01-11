Ленинградские пожарные отжались на флешмобе

Пожарные из Соснового Бора приняли не совсем стандартный вызов. Он поступил от коллег. Так весь личный состав подключился к международной эстафете 38 Burpees challenge.

Тот, кому бросают вызов, должен за 38 секунд сделать максимальное количество бёрпи — это комплекс упражнений, состоящий из отжиманий, приседаний и выпрыгиваний. Но главное — снять физкульт-полуминутку на видео и выложить в Интернет, передав слово следующим коллегам.



По статистике, именно 38 процентов пожарных в год погибают от сердечных приступов. Чтобы снизить эту цифру, и был запущен международный флешмоб. Команду «упал-отжался» уже с радостью выполнили спасатели из Америки и Европы.



Западные огнеборцы подошли к вызову творчески, дополнив физические упражнения подтанцовкой. Сосновоборские пожарные отнеслись к флешмобу ответственно: не щадя личного состава, они тренировали сердечную мышцу в полной боевой выкладке.