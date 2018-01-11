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12 января, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Ленинградские пожарные отжались на флешмобе. Интернет, Ленинградская область, МЧС. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛенинградские пожарные отжались на флешмобе

    Ленинградские пожарные отжались на флешмобе

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    Ленинградские пожарные отжались на флешмобе

    Ленинградские пожарные отжались на флешмобе

      Пожарные из Соснового Бора приняли не совсем стандартный вызов. Он поступил от коллег. Так весь личный состав подключился к международной эстафете 38 Burpees challenge.

      Тот, кому бросают вызов, должен за 38 секунд сделать максимальное количество бёрпи — это комплекс упражнений, состоящий из отжиманий, приседаний и выпрыгиваний. Но главное — снять физкульт-полуминутку на видео и выложить в Интернет, передав слово следующим коллегам.

      По статистике, именно 38 процентов пожарных в год погибают от сердечных приступов. Чтобы снизить эту цифру, и был запущен международный флешмоб. Команду «упал-отжался» уже с радостью выполнили спасатели из Америки и Европы.

      Западные огнеборцы подошли к вызову творчески, дополнив физические упражнения подтанцовкой. Сосновоборские пожарные отнеслись к флешмобу ответственно: не щадя личного состава, они тренировали сердечную мышцу в полной боевой выкладке.

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