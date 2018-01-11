На границе с Эстонией таможенники задержали монетного миллионера

Иностранец пытался вывезти через Ленобласть памятные монеты на сумму более 4 миллионов рублей.

Петербургские таможенники сорвали бизнес-план предприимчивого иностранца. Он пытался перевезти через эстонскую границу полторы тонны монет с символикой чемпионата мира по футболу. При этом владелец состояния не скрывал, что при себе имеет крупную сумму — более четырех миллионов рублей.



Выяснилось, что в автомобиле находилось 300 мешков монет по 25 рублей и почти 8 килограммов 10-копеечных. На монетах достоинством 25 рублей изображена официальная эмблема ЧМ-2018. Их вес составил полторы тонны.



На желтых монетах достоинством 10 копеек изображен Георгий Победоносец верхом на коне. Гривенников оказалось два мешка общим весом 7,5 килограммов.



Предприниматель рассказал, что обменял деньги в банках Москвы и планировал поместить их на склад хранения в Таллине, а в дальнейшем перепродать болельщикам.



Однако монетного миллионера подвели документы: у него не оказалось вида на жительство. Кроме того, экспертиза показала, что монеты относятся к категории памятных. В результате Кингисеппская таможня возбудила дело о незаконных валютных операциях.