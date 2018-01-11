Петербуржцы с Канонерского острова судятся с администрацией ЗСД из-за шума от автобана

«Магистрали Северной столицы», управляющие Западным скоростным диаметром, начали обжаловать в суде постановление Роспотребнадзора, которое предписывает устранить шум от дороги рядом с жилыми домами.

Сегодня Кировский районный суд не смог определить ответственного за грохот у жилых домов Канонерского острова, над крышами которых проходит Западный скоростной диаметр. «Магистраль Северной столицы» пытается обжаловать постановление Роспотребнадзора, указывающее на превышение уровня шума в ближайших кварталах.



Юристы компании заявили, что управление скоростной трассой передано подрядчику. С него и спрос. В Роспотребнадзоре в ответ заметили, что дело можно переквалифицировать и в любом случае привлечь к ответу должностных лиц «Магистрали Северной столицы».



Как считают жители Канонерского острова, жалобы которых и положили начало делу, маневры юристов компании помогают ответчику уклониться от главного удара Роспотребнадзора. Это значит, что и требование устранить нарушение, то есть чрезмерный шум от ЗСД, пока выполнено не будет.



Глеб Чипига, житель Канонерского острова: «Планируется установка шумозащитных экранов. Может быть, эта мера будет эффективна. Но экраны обещали установить к июлю, потом — к 15 декабря. Сейчас вице-губернатор Албин пообещал конец первого квартала 2018 года. Я думаю, что в связи с оспариванием всего что возможно в суде, никаких шумозащитных мероприятий просто не планируется».



Суду потребовалось дополнительное время на изучение материалов дела в связи с изменениями в правовой позиции Роспотребнадзора. Планируется, что теперь решение, которого ждут сотни жителей Канонерского острова, будет принято в середине февраля.