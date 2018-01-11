Украинец разобрал отопление в доме, не желая пользоваться российским газом

Суд в Виннице отправил на принудительное лечение местного жителя, который разобрал дома отопление, чтобы не пользоваться российским газом.
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Суд украинской Винницы направил на принудительное лечение местного жителя, который разобрал все домашние электроприборы и газовый котел, заявив, что дом отапливается российским газом. Он также вынес все вещи из дома, пытался сжечь свои документы, так как считал, что за ним следят. Он заявлял, что вокруг одни сепаратисты, и даже напал на отца из-за того, что тот был одет в красное — цвет «от дьявола».
Семья вызвала мужчине врачей. Специалисты местной психоневрологической больницы установили, что мужчина не понимает, что делает, и может представлять опасность для себя и окружающих. Больница подала заявление в суд, мужчину задержали, и суд постановил отправить его на лечение, сообщает украинское издание «Вести».
Издание отмечает, что по количеству психических расстройств у граждан Украина занимает первое место в Европе — по данным на 2017 год, в стране больны около 3% населения.
Семья вызвала мужчине врачей. Специалисты местной психоневрологической больницы установили, что мужчина не понимает, что делает, и может представлять опасность для себя и окружающих. Больница подала заявление в суд, мужчину задержали, и суд постановил отправить его на лечение, сообщает украинское издание «Вести».
Издание отмечает, что по количеству психических расстройств у граждан Украина занимает первое место в Европе — по данным на 2017 год, в стране больны около 3% населения.
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