В Сети появилось видео с солдатом, который разогревал еду и сжег БТР

В Сети появилось видео с солдатом Семёном Мережниковым, который случайно сжег на полигоне в Астраханской области БТР, пытаясь разогреть себе еду на костре возле боевой машины.

На кадрах запечатлен растерянный рядовой в полной выкладке и с гранатометом в руках, который он успел спасти от огня. На заднем плане виден горящий бронетранспортер. Пытаясь объяснить возмущенным сослуживцам, что произошло, Мережников говорит, что просто хотел разогреть еду, «копал участок, чуть-чуть пожег». За кадром слышен крик командира: «Как он загорелся?! Как он загорелся незаведенный?!»



Как оказалось, БТР загорелся от разведенного солдатом костра, потому что был накрыт маскировочной сетью, брезентом и сухой травой. Ущерб от пожара на полигоне составил 28 млн рублей.



Отметим, что инцидент произошел еще в мае прошлого года, однако видеозапись была опубликована только сейчас. За время, прошедшее после этого случая, Семён Мережников успел отбыть полгода в дисциплинарном батальоне по решению суда. Материальный ущерб с него взыскивать не стали.