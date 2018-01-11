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    В Сети появилось видео с солдатом, который разогревал еду и сжег БТР. армия и флот РФ, Астраханская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Сети появилось видео с солдатом, который разогревал еду и сжег БТР

    В Сети появилось видео с солдатом, который разогревал еду и сжег БТР

    16 комментариев
    В Сети появилось видео с солдатом, который разогревал еду и сжег БТР

    В Сети появилось видео с солдатом, который разогревал еду и сжег БТР

    В Сети появилось видео с солдатом, который разогревал еду и сжег БТР

      В Сети появилось видео с солдатом Семёном Мережниковым, который случайно сжег на полигоне в Астраханской области БТР, пытаясь разогреть себе еду на костре возле боевой машины.

      На кадрах запечатлен растерянный рядовой в полной выкладке и с гранатометом в руках, который он успел спасти от огня. На заднем плане виден горящий бронетранспортер. Пытаясь объяснить возмущенным сослуживцам, что произошло, Мережников говорит, что просто хотел разогреть еду, «копал участок, чуть-чуть пожег». За кадром слышен крик командира: «Как он загорелся?! Как он загорелся незаведенный?!»

      Как оказалось, БТР загорелся от разведенного солдатом костра, потому что был накрыт маскировочной сетью, брезентом и сухой травой. Ущерб от пожара на полигоне составил 28 млн рублей.

      Отметим, что инцидент произошел еще в мае прошлого года, однако видеозапись была опубликована только сейчас. За время, прошедшее после этого случая, Семён Мережников успел отбыть полгода в дисциплинарном батальоне по решению суда. Материальный ущерб с него взыскивать не стали.

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