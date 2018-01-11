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    Минобрнауки РФ направило на экспертизу учебник истории из-за главы об Украине

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    Минобрнауки РФ направило на экспертизу учебник истории из-за главы об Украине

    Минобрнауки РФ направило на экспертизу учебник истории <nobr>из-за</nobr> главы об Украине

    Минобрнауки РФ назначило дополнительную экспертизу для учебника истории для 10-го класса, в котором события 2014 года в Киеве названы революцией.

    Учебник истории России для 10-го класса направят в Академию наук на дополнительную экспертизу, следует из протокола заседания совета Минобрнауки РФ, который ведомство опубликовало в четверг. Результаты экспертизы должны быть представлены в министерство до 27 января.

    Поводом для проверки учебника О. Волобуева, С. Карпачева и П. Романова стал отрывок, в котором события, произошедшие в Киеве весной 2014 года, названы революцией, передает «Интерфакс». В октябре 2017 года сенатор от Крыма Сергей Цеков обратил внимание на цитату из учебника: «Революция, начавшаяся в Киеве, стала явлением международной политики и на революционной волне выплеснула поплывший в другом направлении Крымский полуостров». Цеков заявил, что «кровавый путч» в Киеве революцией не являлся. Глава верхней палаты Валентина Матвиенко назвала формулировку провокационной.

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