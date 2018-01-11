Глава Евросовета предупредил о возможном выходе Польши из ЕС

Глава Европейского совета и бывший премьер Польши Дональд Туск заявил, что референдум о выходе Польши из ЕС вполне возможен и даже закономерен.
Польское правительство может попытаться вывести страну из состава Евросоюза так же, как это произошло с Великобританией. Такое заявление сделал председатель Европейского совета и бывший премьер Польши Дональд Туск.
По словам Туска, правящая партия «Закон и справедливость» свела все сотрудничество с ЕС к получению финансирования и, если Польше самой придется финансировать другие страны, власти могут организовать референдум о выходе из альянса. Для нынешних польских властей такие преимущества, как общий рынок, безопасность и правовой режим не имеют значения, передает слова Туска The Telegraph.
Дональд Туск, председатель Евросовета: «Пока мы не вкладываемся в ЕС, игра стоит свеч. Но вполне возможна ситуация, когда Польше придется вложить свои средства в альянс, и тогда правительство спросит поляков, хотят ли они оставаться в ЕС, и сделает так, чтобы граждане сами решили вывести страну из Евросоюза».
После прихода к власти в 2015 году польское правительство приняло ряд решений, вызвавших критику ЕС. В частности, Брюссель подготовил санкции против Польши из-за принятой там судебной реформы. Новый закон меняет правила назначения и отстранения председателей судов путем усиления полномочий министра юстиции и предполагает, что членов Национального судебного совета будет избирать Сейм. В Брюсселе считают, что эта реформа может лишить суды независимости.
По словам Туска, правящая партия «Закон и справедливость» свела все сотрудничество с ЕС к получению финансирования и, если Польше самой придется финансировать другие страны, власти могут организовать референдум о выходе из альянса. Для нынешних польских властей такие преимущества, как общий рынок, безопасность и правовой режим не имеют значения, передает слова Туска The Telegraph.
Дональд Туск, председатель Евросовета: «Пока мы не вкладываемся в ЕС, игра стоит свеч. Но вполне возможна ситуация, когда Польше придется вложить свои средства в альянс, и тогда правительство спросит поляков, хотят ли они оставаться в ЕС, и сделает так, чтобы граждане сами решили вывести страну из Евросоюза».
После прихода к власти в 2015 году польское правительство приняло ряд решений, вызвавших критику ЕС. В частности, Брюссель подготовил санкции против Польши из-за принятой там судебной реформы. Новый закон меняет правила назначения и отстранения председателей судов путем усиления полномочий министра юстиции и предполагает, что членов Национального судебного совета будет избирать Сейм. В Брюсселе считают, что эта реформа может лишить суды независимости.
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