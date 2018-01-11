Врачей рязанского диспансера уволили за новогоднее застолье на рабочем месте

Минздрав Рязанской области уволил заместителя главного врача и заведующую диспансерно-консультативным отделением областного клинического кардиодиспансера за новогодние посиделки за накрытым столом, которые медики устроили во вместо того, чтобы лечить пациентов.

Видео банкета распространили СМИ. Сообщалось, что медперсонал решил отметить Новый год в разгар рабочего дня, угощения расставили на столе в кабинете заведующего отделением. Областной Минздрав провел проверку и установил факт нарушения трудовой дисциплины.



Пресс-служба Министерства здравоохранения Рязанской области: «В связи с публикацией в ряде СМИ видеоролика с участием сотрудников Областного клинического кардиологического диспансера Министерством здравоохранения Рязанской области проведена проверка, по итогам которой установлен факт нарушения трудовой дисциплины в ходе исполнения служебных обязанностей».



Главный врач диспансера получил выговор за ненадлежащий контроль исполнения внутреннего трудового распорядка и своевременного оказания медицинской помощи пациентам, а заместитель главного врача по лечебной работе и заведующая диспансерно-консультативном отделением освобождены от занимаемых должностей.