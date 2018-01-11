Один погиб, двое пострадали: петербургские рабочие надышались ядом

СК возбудил уголовное дело по факту гибели и отравления сотрудников предприятия в Шушарах, которые, нарушив технику безопасности, решили очистить резервуар от присадки для дизельного топлива.
Сообщается, что ЧП произошло накануне на территории одного из предприятий в промзоне в Шушарах. Один из рабочих решил промыть резервуар из-под химических жидкостей (речь идет о присадке к дизельному топливу). Однако мужчина пренебрег правилами безопасности и начал очистку, надев на лицо лишь защитную маску. Хотя по правилам такие работы разрешено проводить, лишь используя изолирующий противогаз.
В результате 27-летний рабочий почувствовал себя плохо и потерял сознание. Его коллега также влез внутрь резервуара в маске, где мужчина также отравился парами вещества. Третий рабочий вытащил обоих, но сам получил отравление.
Как уточняет «Фонтанка», в бочке-резервуаре, который хотели очистить, находились остатки присадки OFI 8863, которая используется для морозоустойчивости дизельного топлива. Работать с ней можно только в полностью изолирующих противогазах. При этом рабочие грубо нарушили технику безопасности и фактически надышались ядом.
В результате происшествия первый рабочий погиб, двое других госпитализированы. Сейчас СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ». Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, назначена судебно-медицинская экспертиза.
В результате 27-летний рабочий почувствовал себя плохо и потерял сознание. Его коллега также влез внутрь резервуара в маске, где мужчина также отравился парами вещества. Третий рабочий вытащил обоих, но сам получил отравление.
Как уточняет «Фонтанка», в бочке-резервуаре, который хотели очистить, находились остатки присадки OFI 8863, которая используется для морозоустойчивости дизельного топлива. Работать с ней можно только в полностью изолирующих противогазах. При этом рабочие грубо нарушили технику безопасности и фактически надышались ядом.
В результате происшествия первый рабочий погиб, двое других госпитализированы. Сейчас СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ». Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, назначена судебно-медицинская экспертиза.
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