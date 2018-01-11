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    Экстремал из Иванова прыгнул с парашютом с балкона многоэтажки: видео. Иваново, экстремальные виды спорта. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭкстремал из Иванова прыгнул с парашютом с балкона многоэтажки: видео

    Экстремал из Иванова прыгнул с парашютом с балкона многоэтажки: видео

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    Экстремал из Иванова прыгнул с парашютом с балкона многоэтажки: видео

    Экстремал из Иванова прыгнул с парашютом с балкона многоэтажки: видео

    Экстремал из Иванова прыгнул с парашютом с балкона многоэтажки: видео

      Экстремал из Иванова совершил смертельно опасный прыжок с балкона многоэтажного дома.

      Исполнение прыжка было необычным: молодой человек спустил стропы парашюта вниз, подождал ветра, а затем взобрался на балконное ограждение и прыгнул вниз, сделав в воздухе сальто.

      Учитывая небольшую высоту, был велик риск, что парашют просто не успеет полностью раскрыться, и рисковый ивановский джампер покалечится или погибнет. Однако все обошлось: купол вовремя раскрылся, и прыгун относительно мягко приземлился.

      Эту волнующую сцену снимал на видео приятель экстремала. В самом конце съемки у оператора не выдержали нервы, и он назвал прыгуна «идиотом».

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