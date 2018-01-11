Экстремал из Иванова прыгнул с парашютом с балкона многоэтажки: видео

Экстремал из Иванова совершил смертельно опасный прыжок с балкона многоэтажного дома.

Исполнение прыжка было необычным: молодой человек спустил стропы парашюта вниз, подождал ветра, а затем взобрался на балконное ограждение и прыгнул вниз, сделав в воздухе сальто.



Учитывая небольшую высоту, был велик риск, что парашют просто не успеет полностью раскрыться, и рисковый ивановский джампер покалечится или погибнет. Однако все обошлось: купол вовремя раскрылся, и прыгун относительно мягко приземлился.



Эту волнующую сцену снимал на видео приятель экстремала. В самом конце съемки у оператора не выдержали нервы, и он назвал прыгуна «идиотом».