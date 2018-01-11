Круизный лайнер оказался в эпицентре шторма-«бомбы» в Атлантике

Пользователи Сети обсуждают последствия шторма, в эпицентре которого оказался круизный лайнер. Кадры разгула стихии в Интернете опубликовал один из пассажиров.

Судно возвращалось в Нью-Йорк с Багамских островов и попало в зону циклона, который метеорологи назвали «бомбой».



По словам автора видео, судно качало в течение 3 дней. Известно, что на борту находились 4 тысячи человек. На кадрах видно, что коридоры и каюты были затоплены. Персонал выкачивал воду, а пассажиры в это время пытались удержаться на ногах.



Известно, что это путешествие закончилось благополучно. Капитану удалось вывести судно из зоны циклона. Никто из пассажиров не пострадал, а лайнер успешно пришвартовался в порту Нью-Йорка.