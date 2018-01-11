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    Круизный лайнер оказался в эпицентре шторма-«бомбы» в Атлантике. корабли и суда, Нью-Йорк, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКруизный лайнер оказался в эпицентре шторма-«бомбы» в Атлантике

    Круизный лайнер оказался в эпицентре шторма-«бомбы» в Атлантике

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    Круизный лайнер оказался в эпицентре <nobr>шторма-«бомбы»</nobr> в Атлантике

    Круизный лайнер оказался в эпицентре шторма-«бомбы» в Атлантике

    Круизный лайнер оказался в эпицентре <nobr>шторма-«бомбы»</nobr> в Атлантике

      Пользователи Сети обсуждают последствия шторма, в эпицентре которого оказался круизный лайнер. Кадры разгула стихии в Интернете опубликовал один из пассажиров.

      Судно возвращалось в Нью-Йорк с Багамских островов и попало в зону циклона, который метеорологи назвали «бомбой».

      По словам автора видео, судно качало в течение 3 дней. Известно, что на борту находились 4 тысячи человек. На кадрах видно, что коридоры и каюты были затоплены. Персонал выкачивал воду, а пассажиры в это время пытались удержаться на ногах.

      Известно, что это путешествие закончилось благополучно. Капитану удалось вывести судно из зоны циклона. Никто из пассажиров не пострадал, а лайнер успешно пришвартовался в порту Нью-Йорка.

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